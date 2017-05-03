Концерт «Твою весну они спасли» литературного театра «Романтик» состоится в Культурном центре «Зеленоград» 8 мая.

В стилизованных под 40-е годы декорациях артисты театра-студии расскажут истории о мужестве советских женщин и мужчин, переживших трудности и страхи войны и нашедших в ней свой мир.

Уже более 70-ти лет пилотки, каски, галифе, брезентовые плащи, вещмешки не сходят с театральных подмостков, помогая передать зрителю образ периода Великой Отечественной войны.

В программе прозвучат стихи Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Константина Симонова, Михаила Ножкина, Иосифа Уткина, Елены Шевелевой, Евгения Винокурова, Александра Твардовского, Леонида Решетникова, Николая Тихонова, Александра Безыменского, Александра Яшина, Натальи Новосельцевой, Ольги Берггольц, Михаила Романова, Михаила Матусовского.

В постановке будет задействована почти вся труппа театра: Ирина Абакумова, Вера Кононова, Артем Лебедев, Павел Михайлов, Степан Сидоров, Илья Николаев, Евгений Николаев, Иван Кононов, Ольга Денисова, Светлана Немцева, Ирина Бородина, Антон Бойко, Ольга Жиркова.

Режиссер-постановщик — художественный руководитель театра-студии «Романтик» Лариса Колчанова.

Начало спектакля в 19:00. Вход свободный.

Литературный театр «Романтик» существует уже более 45 лет. В студии занимаются любители сценического искусства, большинство из них – выпускники МИЭТа. В настоящее время основными постановками являются музыкально-поэтические и литературные вечера.

zelenogradnews.ru

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