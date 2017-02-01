Концерт вокальной студии «Амадеус», посвященный Дню всех влюбленных

12 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет романтических концерт «Музыка любви» вокальной студии «Амадеус», приуроченный ко Дню всех влюбленных.

В исполнении лауреата первой премии международных конкурсов вокалистов имени Б. Т. Штоколова, «Belle voce» и «Наследники Орфея» Маргариты Демидовой, Вячеслава Пащенко, Леонида Горелова и Андрея Коваля прозвучат хиты зарубежной и российской эстрады.

Гости услышат легкий игристый коктейль из рока, блюза, поп-музыки, джазовых импровизаций и романтических песен, под которые были сделаны тысячи признаний в любви и предложений руки и сердца.

Вокальная студия «Амадеус» была создана в 2012 году как коллектив-спутник молодежного хора «Возрождение». Руководитель студии – выпускница дирижерско-хорового факультета Российской академии музыки имени Гнесиных Марина Кузнецова.

Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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