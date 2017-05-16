Концертная программа «Память сердца»
- Вторник, Май 16, 2017, 12:36
- Досуг
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Для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Культурный центр «Доброволец» провел 4 мая в кафе-ресторане «Нар» концертную программу «Память сердца», приуроченную к 72-й годовщине Великой Победы.
Гостей поздравили воспитанники детского развивающего центра «Добрознание», прочитав проникновенные стихи о войне, мире и о Победе, и солисты вокальной студии Культурного центра «Доброволец», которые исполнили знакомые всем песни.
В завершение праздника дети вручили ветеранам цветы и памятные открытки.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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