Культурный центр «Зеленоград» откроет летний сезон джазовым концертом

1 мая на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» выступят московский пианист, лауреат Международного конкурса «Ты звезда» Александр Ершов, исполнение которого отличается яркой эмоциональностью, невероятной энергетикой и виртуозной техникой, в которой есть место и классической игре, и пиццикато, и слэпу; участник опен-эйров, городских фестивалей и концертов, исполняющий как композиции проверенные временем, так и произведения собственного сочинения, смешивая различные музыкальные направления и используя большой арсенал музыкальных инструментов зеленоградский квартет «Gordannalex», который представит акустическую программу, исполнив авторскую музыку и модные сегодня аранжировки популярных джазовых стандартов и состоящая из 8 человек группа «Hippy Party», музыканты которой играют на саксофоне, гитаре, клавишах и барабанах и исполняют смесь традиционного рока 60-70-х годов прошлого столетия и джазового фьюжна.

Начало концерта «Джаз на веранде» в 18:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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