Главная  »  Досуг  »  Любительская квест-гонка по картингу «КартМэн»

Любительская квест-гонка по картингу «КартМэн»

30 марта в картинг-центре «ZelenoKART» прошла любительская квест-гонка по картингу «КартМэн».

Участникам было предложено пройти квест, который состоял из четырех заданий. Заключительным этапом квеста являлась гонка, которая состояла из трех заездов, по 10 минут. Победители были определены в соответствие с регламентом гонки по лучшему времени прохождения круга.

Победителями стали:

  1. Роман Нарядчиков – 29.655
  2. Александр Дембицкий – 30.542
  3. Руслан Кузенкин – 30.687

Кроме того, призами и подарками были отмечены участницы прекрасного пола Надежда Волкова и Алла Мягкова, а также самый молодой участник гонки Илья Семисчастнов.

Мероприятие организовано Культурным центром «Доброволец» и картинг-центром «ZelenoKART».

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.