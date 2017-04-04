30 марта в картинг-центре «ZelenoKART» прошла любительская квест-гонка по картингу «КартМэн».

Участникам было предложено пройти квест, который состоял из четырех заданий. Заключительным этапом квеста являлась гонка, которая состояла из трех заездов, по 10 минут. Победители были определены в соответствие с регламентом гонки по лучшему времени прохождения круга.

Победителями стали:

Роман Нарядчиков – 29.655 Александр Дембицкий – 30.542 Руслан Кузенкин – 30.687

Кроме того, призами и подарками были отмечены участницы прекрасного пола Надежда Волкова и Алла Мягкова, а также самый молодой участник гонки Илья Семисчастнов.

Мероприятие организовано Культурным центром «Доброволец» и картинг-центром «ZelenoKART».

zelenogradnews.ru

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