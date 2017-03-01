Масленица #КатайОтжигай
- Среда, Март 1, 2017, 3:15
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Праздничные массовые катания на коньках для молодежи, организованные Культурным центром «Доброволец», прошли 26 февраля на катке у корпуса 1131.
Профессионалы клуба зеленоградских роллеров «Rollertown» провели мастер-класс на коньках для всех желающих. Для гостей были организованы веселые конкурсы, самых активных участников которых наградили ценными подарками от магазина спортивных товаров «Декатлон».
Кроме того, желающие могли угоститься блинами и горячими напитками.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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