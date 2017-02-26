Масленичные гулянья в автогородке у Школьного озера
- Воскресенье, Февраль 26, 2017, 14:50
- Досуг, Фото
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25 февраля Культурный центр «Доброволец» организовал праздничную программу «Масленичные гулянья».
Юных зеленоградцев развлекали аниматоры, здесь можно было покататься на лошадях, а мотоклуб «Z-Brothers» устроил для всех желающих катание на мотоциклах с колясками.
Гости праздника приняли участие в беспроигрышной лотерее, заглянули на ярмарку, полакомились пиццей от партнера «Sergio Pizza» и угостились горячим чаем.
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