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Масленичные гулянья в автогородке у Школьного озера

25 февраля Культурный центр «Доброволец» организовал праздничную программу «Масленичные гулянья».

Юных зеленоградцев развлекали аниматоры, здесь можно было покататься на лошадях, а мотоклуб «Z-Brothers» устроил для всех желающих катание на мотоциклах с колясками.

Гости праздника приняли участие в беспроигрышной лотерее, заглянули на ярмарку, полакомились пиццей от партнера «Sergio Pizza» и угостились горячим чаем.

zelenogradnews.ru


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