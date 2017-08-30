Мастер-класс по оригами «Помощник к школе»
- Среда, Август 30, 2017, 10:17
- Досуг
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23 августа в Озеропарке сотрудники Культурного центра «Доброволец» провели очередной мастер-класс по оригами «Помощники в учебе».
Ребята, пришедшие на мероприятие, разгадывали загадки о школе, школьных предметах, вспоминали стихи о школе, делали свои руками органайзер для хранения канцелярских товаров, фломастеров и карандашей.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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