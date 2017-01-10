Мастер-класс «Танцы народов мира»
- Вторник, Январь 10, 2017, 17:03
- Досуг
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11 января в клубе «Радуга» (корпус 1013А) Культурного центра «Зеленоград» воспитанница Государственного академического ансамбля И. А. Моисеева балетмейстер танцевальной студии «Вдохновение» КЦ «Зеленоград» Елена Сохоневич проведет мастер-класс, участники которого познают технику русского народного танца, научатся исполнять базовые элементы – русский поклон, веревочка, моталочка, воронежский ход, а также узнают особенности хореографического искусства различных регионов России.
Кроме этого, в программе знакомство с молдавским, итальянским и аргентинским танцами, их историей, основными шагами, позициями, комбинациями и фигурами.
Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.
Елена Сохоневич: «Каждый народ хранит свое танцевальное наследие, отображающее его обычаи и традиции. На нашем мастер-классе гости посетят загадочную Молдавию, солнечную Италию, яркую Аргентину и, конечно же, побывают в разных уголках нашей необъятной Родины. Результатом занятия станет хореографический этюд».
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