Мастер-класс «Танцы народов мира»

11 января в клубе «Радуга» (корпус 1013А) Культурного центра «Зеленоград» воспитанница Государственного академического ансамбля И. А. Моисеева балетмейстер танцевальной студии «Вдохновение» КЦ «Зеленоград» Елена Сохоневич проведет мастер-класс, участники которого познают технику русского народного танца, научатся исполнять базовые элементы – русский поклон, веревочка, моталочка, воронежский ход, а также узнают особенности хореографического искусства различных регионов России.

Кроме этого, в программе знакомство с молдавским, итальянским и аргентинским танцами, их историей, основными шагами, позициями, комбинациями и фигурами.

Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный.

Елена Сохоневич: «Каждый народ хранит свое танцевальное наследие, отображающее его обычаи и традиции. На нашем мастер-классе гости посетят загадочную Молдавию, солнечную Италию, яркую Аргентину и, конечно же, побывают в разных уголках нашей необъятной Родины. Результатом занятия станет хореографический этюд».

zelenogradnews.ru

Еще по теме