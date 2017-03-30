4 апреля в Культурном центре «Зеленоград» и в парке Победы пройдут мероприятия, посвященные окончанию битвы за Москву.

В 16:00 участники молодежного объединения «КультВолонтер» КЦ «Зеленоград» возложат цветы к памятнику-бюсту маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза К. К. Рокоссовскому в парке Победы.

В 17:00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет памятная встреча, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, в рамках которой состоится презентация сборника воспоминаний и рассказов о судьбе 18-ти малолетних узников фашистских концентрационных лагерей, которые в настоящее время проживают в Зеленограде.

Высказать слова уважения к мужеству тех, чья память хранит детские воспоминания об ужасах фашистских застенков, а также почтить память несовершеннолетних узников, не доживших до сегодняшних дней, придут представители общественных организаций и школьники Зеленограда.

Бывшие несовершеннолетние узники расскажут о тяжелом детстве за колючей проволокой, а учащиеся прочитают отрывки из сборника воспоминаний. По доброй традиции, встреча завершится чаепитием и вручением цветов.

В 19:00 в театральном зале Культурного центра начнется праздничный концерт «Они сражались за Родину». На сцене выступят ансамбль ретро-песни «Старый патефон», студия эстрадного вокала «Радуга звезд», ансамбль «Классическая гитара», вокальная студия «Амадеус», балетная студия «Грация», студия хореографии «Юнион», театр-студия «Контакт», творческая мастерская «Качели», молодежный хор «Возрождение» и студия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал».

Вход на все мероприятия свободный.

zelenogradnews.ru

Еще по теме