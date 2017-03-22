Набор в группу игры на укулеле

Культурный центр «Доброволец» приглашает зеленоградцев научиться играть на укулеле.

Участники смогут выбрать свой первый укулеле и определиться с фирмой-производителем, научиться настраивать инструмент, выучить аккорды и табулатуру – расположение нот на грифе, подбирать аккорды любимых песен.

Занятия будут проходить как для начинающих, так и для музыкантов с опытом в корпусе 514А. Стоимость от 365 рублей.

Узнать подробности и записаться в группу, можно по телефону 8 (499) 729-74-68​ или на сайте Культурного центра.

Укулеле — гавайский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, либо же со сдвоенными струнами, то есть восьмиструнный. Укулеле распространена на различных тихоокеанских островах, но ассоциируется прежде всего с гавайской музыкой.

zelenogradnews.ru

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