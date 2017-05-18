«Ночь в музее – 2017»

Программа общегородской акции «Ночь в музее», которая пройдет 20 мая.

Музей Зеленограда

18:00–19:00 – «Занимательная игротека». Игротека проходит в рамках выставки «Игрушки прошлого», на которой представлены разнообразные игрушки из фондов музея, созданные на протяжении 20 века. Настольные игры, конструкторы, механические игрушки, проектор с диафильмами, первые электронные игры помогут детям узнать, как играли их родители, а взрослым окунуться в атмосферу детства. Юные посетители выставки смогут не только посмотреть интересные экспонаты, но и поиграть в разнообразные игры. Пока дети будут заняты увлекательными играми, взрослые смогут посмотреть выставку и прослушать экскурсии по музейным экспозициям.

19:00–19:40 – детский кукольный спектакль «Петя-петушок». Автором и исполнителем кукольного спектакля является Владимир Чернов – член Московского союза художников, член Ассоциации художников декоративных искусств и замечательный актёр. Спектакль поставлен в год Петуха. Главный герой спектакля Петя-петушок учит зрителей добру, любви, взаимовыручке. Музыкальное сопровождение усиливает впечатление от спектакля, способствует более эмоциональному восприятию ситуации, в которую попадает Петя-петушок вместе с другими кукольными героями. В ходе спектакля оживут веселые марионетки. В сказочном мире кукольных героев все трудности будут преодолены, победит добро, а дружба станет крепче от пережитых испытаний.

20:00–21:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Веснянки», которую можно будет унести с собой.

21:00–22:00 – музыкальная программа «Вечерние мелодии». В первой части концертной программы выступает лауреат международных конкурсов, студентка Московской консерватории им. П.И. Чайковского Наталья Карташова. В её исполнении позвучат классические произведения для фортепьяно.

Во второй части программы выступит творческий коллектив культурного центра «Зеленоград». Учащиеся школы игры на гитаре продемонстрируют своё мастерство. В их исполнении прозвучат авторские произведения А. Шунина, популярные мелодии из кинофильмов, музыкальные композиции стран Латинской Америки.

22:00–23:00 – просмотр документальных фильмов о Зеленограде.

Выставочный зал

18:00–01:00 – показ выставки «Реклам–Конструктор: Маяковский – Родченко». Середина 1920-х годов – это один из наиболее интересных моментов в развитии русского авангарда – переход от поисков в области чистого искусства к производственному, главными фигурами которого стали Владимир Маяковский и Александр Родченко. За несколько лет работы тандем создал произведения, вошедшие в дальнейшем в историю полиграфии и дизайна. На выставке можно увидеть рекламные плакаты, книжную и промышленную графику, фотографии, а также образцы упаковки кондитерских изделий, тканей с рисунками 1920-х годов и реконструкции спортивных костюмов.

18:00–19:30 – работа творческих студий «Выбирай на вкус». Все, кто любит рукоделие, смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению поделок из фетра. Фетр ‒ прекрасный материал с уникальными свойствами, любимый и широко используемый мастерицами во всевозможных видах рукоделия. Если вы хотите сделать что-то оригинальное и красивое, но, в то же время, простое, тогда поделки из фетра – это именно то, что вам нужно.

Те, кто предпочитает изготовление поделок из глины, смогут слепить свистульку, копию понравившейся дымковской игрушки или что-то другое, что подскажет ваша фантазия. Затем ваше изделие пройдёт обжиг, и через некоторое время вы унесёте домой сувенир, изготовленный собственными руками.

19:30–20:15 – шоу фокусника-иллюзиониста в образе. Позитив, радость, аплодисменты, задор, детская непосредственность ждут наших юных гостей. Удивление, смех, загадка «как же он это сделал», овации, а самое главное – незабываемое положительное впечатление от мероприятия и есть суть данного выступления. Исчезновение – появление: шариков, платочков в руках юных зрителей, озорной енот, летающий стол, говорящий блокнот и множество других таинственных трюков помогут фокуснику достичь нужного результата.

20:30–21:15 – высоковольтный профессор Серж Электрон расскажет и наглядно покажет, как ведет себя электричество и даже сможет приручить его. Зрелищное, электрическое, интерактивное шоу сделает праздник вашего ребенка самым запоминающимся. Все дети примут участие в шоу, смогут прикоснуться к молниям, зажгут лампочки прямо в руках, поймают молнии в магический шар, а так же насладятся выступлением темного лорда, самого Дарта Вейдера.

21:30–22:30 – авторская экскурсия «Родченко. Работа с Маяковским». «К работе над советской рекламой Маяковский относился очень серьезно. В его глазах это был вид литературного оружия… И словом и делом ратовал Маяковский за участие работников искусств в создании новой рекламы», – так отзывался Александр Родченко о своем друге, вместе с которым стал одним из родоначальников дизайна и рекламы в советской России. О творческом тандеме поэта и художника будет рассказано в ходе экскурсии.

22:30–23:30 – мастер-класс «Расскажу о времени и о себе». В рамках выставки, посвященной творческому союзу Родченко и Маяковского, пройдёт мастер-класс, посвящённый искусству фотографии. Его проведёт коллекционер старинных фотокамер Сергей Шахиджанян. Сергей Владимирович – известный фотограф, мастер документальной фотографии. Участники мастер-класса узнают об основных этапах развития фотографии со времени ее появления и до наших дней, познакомятся с основными направлениями в фотографии, стилями и форматами. На занятии можно будет увидеть настоящие дагерротипы и амбротипы, прикоснуться к фотокамерам прошлого и позапрошлого веков и узнать, как работали с ними фотографы.

23:30–01:00 Лекция–кинопоказ «Маяковский и кинематограф 1920-х годов». Какую роль сыграл Владимир Маяковский в кинематографии? Был ли поэт хорошим актером? В каком фильме его партнером стала Лиля Брик? На все эти вопросы можно будет получить ответы в рамках лекции, а также увидеть одну из самых известных киноработ Маяковского – «Барышня и хулиган» (1918 год), в которой поэт выступил сценаристом и актером.

«Творческий лицей»

Программа «Ночи в музее» в «Творческом лицее» пройдет с 18:00 до 23:00. Гостей ждет:

презентация музыкального диска «Свеча и гроздь» – 20 лет», встреча с известными зеленоградскими поэтами и бардами;

тематические экскурсии по выставке, на которой представлены лучших работ в разных жанрах декоративно-прикладного и художественного творчества фестиваля для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик»;

тематические мастер-классы в студии юных дизайнеров «Стильные штучки», участники которого изготовят маленькие милые подарки для родных и близких.

zelenogradnews.ru

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