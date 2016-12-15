16 декабря, в канун новогодних праздников, Культурном центре «Зеленоград» открывается выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства мастеров Зеленограда «Новый год и Рождество на полотнах зеленоградских художников», которая станет своеобразным творческим отчетом за прошедший год коллектива зеленоградских художников, живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства.

В экспозиции будут представлены летние и зимние пейзажи, натюрморты, психологические портреты, жанровые сценки, выполненные в различных техниках, написанные как уже известными художниками, так и молодых авторов.

В торжественном открытиивыставки, которое состоится 21 декабря в 14:00, примут участие Вадим Поляков, Александр Пугачев, Анатолий Татаринцев, Джумажан Акулов и другие авторы работ.

Выставка будет открыта в фойе 2-го этажа до 12 января ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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