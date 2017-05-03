Определены финалисты конкурса «Мистер МИЭТ’17»
- Среда, Май 3, 2017, 14:25
- Досуг, Фото
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28 апреля по итогам кастинга конкурса «Мистер МИЭТ’17» были определены восемь финалистов. Ими стали:
Иван Тюпаев(ЭУ-45) Алексей Угольников(ЭКТ-16) Андрей Кривенцев(ЭКТ-33) Матвей Курбатов(ИТС-15) Владислав Антипов(ИТС-34) Вячеслав Гаврилин(ИТС-32) Сейди Сапаев(ИТС-15) Руслан Мовсесян(МП-35)
В течение месяца ребятам предстоит принять участие в различных мастер-классах и тематических фотосессиях, а на финале конкурса побороться за титул «Мистер МИЭТ’17».
Напомним, в прошлом году Мистером МИЭТ стал Никита Сахаров.
Фотографии предоставлены организаторами
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