Главная  »  Досуг, Фото  »  Определены финалисты конкурса «Мистер МИЭТ’17»

Определены финалисты конкурса «Мистер МИЭТ’17»

28 апреля по итогам кастинга конкурса «Мистер МИЭТ’17» были определены восемь финалистов. Ими стали:

  1. Иван Тюпаев (ЭУ-45)
  2. Алексей Угольников (ЭКТ-16)
  3. Андрей Кривенцев (ЭКТ-33)
  4. Матвей Курбатов (ИТС-15)
  5. Владислав Антипов (ИТС-34)
  6. Вячеслав Гаврилин (ИТС-32)
  7. Сейди Сапаев (ИТС-15)
  8. Руслан Мовсесян (МП-35)

В течение месяца ребятам предстоит принять участие в различных мастер-классах и тематических фотосессиях, а на финале конкурса побороться за титул «Мистер МИЭТ’17».

Напомним, в прошлом году Мистером МИЭТ стал Никита Сахаров.

Фотографии предоставлены организаторами

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.