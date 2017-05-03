Определены финалисты конкурса «Мистер МИЭТ’17»

28 апреля по итогам кастинга конкурса «Мистер МИЭТ’17» были определены восемь финалистов. Ими стали:

В течение месяца ребятам предстоит принять участие в различных мастер-классах и тематических фотосессиях, а на финале конкурса побороться за титул «Мистер МИЭТ’17».

Напомним, в прошлом году Мистером МИЭТ стал Никита Сахаров.

1 – Тюпаев Иван (ЭУ-45) 2 – Угольников Алексей (ЭКТ-16) 3 – Кривенцев Андрей (ЭКТ-33) 4 – Курбатов Матвей (ИТС-15)

5 – Антипов Владислав (ИТС-34) 6 – Гаврилин Вячеслав (ИТС-32) 7 – Сапаев Сейди (ИТС-15) 8 – Мовсесян Руслан (МП-35)





Фотографии предоставлены организаторами

zelenogradnews.ru

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