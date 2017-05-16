Отчетный концерт ансамбля современного танца «Галас» пройдет 23 мая

На отчетном концерте, который состоится 23 мая в Культурном центре «Зеленоград», участники ансамбля современного танца «Галас» продемонстрируют гостям, каких успехов они достигли за год, продемонстрируют свои новые танцевальные номера.

На сцене выступят все участники коллектива в возрасте от 5 до 22 лет.

Номера, связанные единой хореографической стилистикой, будут вытекать один из другого, порой, не давая зрителям понять, где заканчивается один танец и начинается другой. Параллельно на экране будут транслироваться видеозарисовки: песочные тематические сюжеты и лица участников ансамбля крупным планом.

Ансамбль современного танца «Галас» был образован в 2003 году. Почти за 15 лет в студии получили навыки танцевального мастерства сотни детей и взрослых по различным танцевальным направлениям, основное из которых – современные клубные танцы. Коллектив неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными письмами, памятными подарками и призами. Ансамбль регулярно выступает перед зрителями со своими сольными концертами, участвует в спектаклях, шоу, праздничных постановках, принимает участие в различных танцевальных проектах, международных, всероссийских фестивалях и конкурсах.

Руководитель и основатель коллектива Алексей Сухарников окончил Академию танца нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой по специальностям педагог-хореограф, балетмейстер-постановщик, занимается преподавательской деятельностью с 1998 года.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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