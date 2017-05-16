20 мая в Культурном центре «Зеленоград» состоится отчетный концерт балетной студии «Грация» под руководством Галины Федоровны Епанчинцевой.

Свое мастерство, переплетение грации движений и чувств продемонстрируют юные танцовщицы всех возрастных групп: от 4 до 25 лет. В программе концерта сюжетные и игровые номера, вариации из балетов, современные и классические постановки по произведениям Д. Шостаковича, Й. Байера, А. Хачатуряна, П. Чайковского, Л. Делиба, А. Вивальди, Ц. Пуни, Р. Щедрина, А. Адана, И. Штрауса, А. Рубинштейна, Ж. Бизе, Ф. Шопена, Б. Асафьева, А. Скрябина, П. Мориа, Л. Минкуса, Дж. Блэка, А. Лядова, Р. Дриго, А. Алябьева, К. Дженкинса.

На сцене в рамках программы состоится четырнадцать сольных и ансамблевых премьер. Солистки балетной студии, лауреаты международных конкурсов исполнят вариации Амура из балета «Пробуждение Флоры», реки Невы из балета «Дочь фараона», кораллов из балета «Конек-Горбунок», Нунэ из балета «Гаянэ», с колокольчиками из балета «Бахчисарайский фонтан».

Программа завершится необычным номером – «Мерцание звезд» на музыку британского композитора и дирижера Карла Дженкинса, в котором будут задействованы воспитанницы средней и старших групп.

В 2013 году балетная студия «Грация» отметила свой 30-летний юбилей. Студия соединила в своем творчестве лучшие традиции балетной школы России и современные тенденции в классической хореографии. Ее участники занимаются партерной гимнастикой, классической хореографией, изучают основы классического экзерсиса, современной хореографии и академические народные танцы. Воспитанницы заняты в постановках Культурного центра «Зеленоград», активно участвуют в городских концертах, неоднократные победители международных, всероссийских и московских конкурсов и фестивалей. Самые талантливые участницы студии поступают в хореографические училища и вузы Москвы, танцуют в профессиональных ансамблях.

В 2016 году балетной студии было присвоено почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

Начало концерта в 16:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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