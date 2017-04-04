Отчетный концерт этно-клуба «Дикое поле»

15 апреля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет отчетный концерт Московского городского творческого коллектива этно-клуба «Дикое поле», в котором будут заняты все участники участники коллектива: основной и любительский составы.

Гости станут участниками яркого представления песенного, музыкального и танцевального многоцветия российской культуры с ее традициями, обычаями, национальным костюмом, залихватским танцем и душевной лирической песней.

Также концертную программу украсит небольшая театрализованная постановка «Сказка с песнями» (слова и музыка народные).

Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

Этно-клуб «Дикое поле» – хранитель истинно традиционной русской культуры и обычаев, постоянный участник фестивалей военно-патриотической направленности. Воинские казачьи традиции, песни Севера Подмосковья и Средневековая Русь – приоритетные направления деятельности клуба.

Коллектив является победителем московского фестиваля «Золотые руки мастеров», лауреатом фестиваля «Шолоховская весна», лауреатом телефестиваля «Русский Взгляд», фестиваля «Куликово поле», лауреатом фестиваля «Заря-заряница», дипломантом 2 степени международного фестиваля «Виват, Победа!». В 2016 году этно-клубу «Дикое поле» присвоено звание «Московский городской творческий коллектив».

zelenogradnews.ru

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