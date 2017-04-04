Отчетный концерт танцевального ансамбля «Ахтамар»

Для всех почитателей армянской народной музыки и хореографического искусства 29 апреля в Культурный центр «Зеленоград» состоится отчетный концерт ансамбля «Ахтамар», приуроченный к Международному дню танца.

В программе концерта народная музыка, история жизни древнего народа. Зрители увидят яркие номера, отражающие быт, обряды и традиции армян, национальный колорит костюмов.

Кроме того, гостей ожидают грузинский, греческий, русский народный танец, а также вокальные композиции в исполнении детской студии эстрадного вокала «Радуга звезд».

Начало концерта в 15:00. Вход свободный.

В танцевальном ансамбле «Ахтамар» занимаются как дети, так и взрослые. Руководитель и основатель коллектива – Елена Шамоян, выпускница Санкт-Петербургского государственный университета культуры и искусств. Детей здесь не только учат танцам, но и знакомят с национальными традициями и культурой разных народов мира, прежде всего Армении. В творческой копилке ансамбля выступления на городских и областных мероприятиях. Участники коллектива неоднократно становились лауреатами российских и международных фестивалей-конкурсов, имеют многочисленные награды и благодарности за творческие достижения.

zelenogradnews.ru

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