Открыт кастинг вокалистов в студию «МилАко»

В театрально-музыкальную студию «Милако» объявлен дополнительный набор молодых людей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет и от 16 до 45 лет. Набор производится по результатам прослушивания.

«Если ты артистичный, веселый и владеешь голосом, добро пожаловать к нам! В студии каждый участник сможет выразить себя творчески, проявить свою индивидуальность, с интересом и пользой провести своё свободное время, расширить круг друзей и свой опыт в театрально-музыкальной деятельности», – говорится в презентации студии «МилАко».

Занятия проводятся как на бесплатной, так и на платной основе. Репетиции проходят 2 раза в неделю: по понедельникам с 19:00 до 21:00 и по пятницам с 18:30 до 21:00.

Музыкально-театральная студия «МилАко» создана в сентябре 2014 года на базе Культурного центра «Зеленоград». Участники коллектива не являются профессиональными музыкантами и работают в самых разных сферах деятельности. В студии обучаются бизнес-аналитики и менеджеры, художники и дизайнеры, строители и программисты, студенты и школьники, учителя и социальные работники. С каждым из них занимаются вокалом и театральным мастерством. Сценарий пишется для всех номеров, постановка которых прорабатывается с каждым участником в индивидуальном порядке.

За 2 года студия создала собственную 2-часовую шоу-программу, стала участником ключевых зеленоградских мероприятий и обладателем Гран-при в IV Московском хоровом фестивале «Тебе, Россия, наши песни», а также лауреатом «Открытого Московского фестиваля» и международного фестиваля-конкурса «На волне успеха» в Крыму.

Репертуар студии разнообразен — от классической академической музыки, русских народных и военных песен до современных эстрадных и джазовых произведений. Благодаря этому участники осваивают и эстрадный вокал, и джазовый вокал, и академический вокал. Коллектив выступает не только с хоровыми произведениями, но и с сольными номерами, исполняя их как с музыкальным сопровождением, так и а капелла.

Руководитель студии — Ирина Садик, выпускница МГИМ имени А. Г. Шнитке (хоровое дирижирование) и РАМ имени Гнесиных (дирижерско-хоровое отделение).

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (915) 277-06-63 и в группе коллектива в сети «ВКонтакте».

zelenogradnews.ru

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