Открыт прием заявок на участие в конкурсе по робототехнике «Мой луноход»
- Четверг, Апрель 6, 2017, 12:44
- Досуг
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В рамках Дня космонавтики в атриуме Культурного центра «Зеленоград» 16 апреля пройдет презентация проектов из конструкторов, представляющих уникальные модели механизмов, которые могут быть применены при высадке на Луну: космическая станция, луноход или космолет.
Участники представят зрителям и судейской комиссии своих роботов в действии. Жюри отберет наиболее интересные модели для финального тура, а гости проголосуют за оригинальные конструкции.
Проекты будут оцениваться по двум номинациям: «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». Для изготовления конструкции может быть использован любой тип конструкторов и материалов. Победители получат дипломы КЦ «Зеленоград».
Конкурс рассчитан на школьников 1-11 классов. Для участия необходимо отправить заявку по
Начало конкурса в 12:00. Вход свободный.
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