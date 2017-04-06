Открыт прием заявок на участие в конкурсе по робототехнике «Мой луноход»

В рамках Дня космонавтики в атриуме Культурного центра «Зеленоград» 16 апреля пройдет презентация проектов из конструкторов, представляющих уникальные модели механизмов, которые могут быть применены при высадке на Луну: космическая станция, луноход или космолет.

Участники представят зрителям и судейской комиссии своих роботов в действии. Жюри отберет наиболее интересные модели для финального тура, а гости проголосуют за оригинальные конструкции.

Проекты будут оцениваться по двум номинациям: «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». Для изготовления конструкции может быть использован любой тип конструкторов и материалов. Победители получат дипломы КЦ «Зеленоград».

Конкурс рассчитан на школьников 1-11 классов. Для участия необходимо отправить заявку по электронной почте или зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив».

Начало конкурса в 12:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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