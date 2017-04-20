Открытие III Российского хорового фестиваля-конкурса «Приношение Петру Чайковскому»

Фестиваль-конкурс «Приношение Петру Чайковскому» пройдет в этом году 6 и 7 мая на нескольких площадках. Церемония открытия фестиваля и концерт-прослушивание состоятся 6 мая в Культурном центре «Зеленоград».

В концерте примут участие 14 детско-юношеских, женских, мужских и смешанных хоровых коллективов из Зеленограда, Москвы, Красногорска, Химок, Мытищ, Ярославля, Санкт-Петербурга и Казани, в исполнении которых прозвучат светские и духовные произведения Петра Ильича Чайковского, классика, духовная музыка, произведения современных русских композиторов.

Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: «Светская музыка» и «Духовная музыка». Выступления участников будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут признанные мастера хорового жанра: видные деятели культуры, ведущие хоровые дирижеры и преподаватели ведущих вузов страны.

В завершение конкурсного дня в 18:00 состоится фестивальный концерт и награждение победителей.

7 мая, в день рождения Петра Чайковского, гости фестиваля посетят Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в городе Клин, а в Культурном центре «Зеленоград» и в школе №883 (улица Вилиса Лациса, дом 23, корпус 3) пройдут фестивальные концерты хоров-участников фестиваля.

Напомним, фестиваль-конкурс «Приношение Петру Чайковскому» проходит с периодичностью раз в два года. Прошлый фестиваль прошел 15-17 мая. В нем приняли участие 22 хоровых коллектива, а зеленоградские коллективы получили 5 наград.

Программа III хорового фестиваля-конкурса «Приношение Петру Чайковскому»

zelenogradnews.ru

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