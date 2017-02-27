22 февраля воспитанники студии декоративно-прикладного искусства «Авторские чудеса» при Культурном центре «Доброволец» приняли участие в мастер-классе «Открытка для папы!».

Под руководством Людмилы Гуркиной дети изготовили оригинальные открытки в виде рубашки с галстуком для своих пап ко Дню защитника Отечества.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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