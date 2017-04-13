Открытый мастер-класс по оздоровительному цигун

Действующий чемпион мира по оздоровительному цигун Виктор Стерликов проведет 16 апреля в досуговом центре «М Клуб» (корпус 1505) открытый мастер-класс, на котором гости научатся упражнениям, оздоравливающим суставы, позвоночник, внутренние органы, а также научатся снимать стресс, психофизическое напряжение, хроническую усталость и узнают, как нормализовать вес без вреда для здоровья.

Кроме того, участники освоят приемы самомассажа и воздействия на жизненно важные точки.

Оздоровительный цигун – это комплекс упражнений для оздоровления, омоложения, красоты и долголетия, который не имеет противопоказаний.

Начало мероприятия в 13:00.

Виктор Стерликов – действующий чемпион мира по оздоровительному цигун, победитель международного турнира в августе 2016 года в Китае, президент Межрегиональной ассоциации оздоровительного цигун России, вице-президент Федерации оздоровительного цигун России, автор программы похудения с помощью оздоровительного цигун, преподает по методике Всекитайской ассоциации оздоровительного цигун с 2010 года в России и более чем 20-ти странах мира, имеет мастерские степени по оздоровительному цигун, тайцзицюань, карате, таэквондо, рукопашному бою.

zelenogradnews.ru

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