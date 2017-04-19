7 мая в 11:00 в парке Победы начнется патриотический квест «Города-герои», в рамках которого командам из 8 человек предстоит пройти 13 этапов длительностью по 5-10 минут, состоящих из решения логических задач и выполнения разного рода активных действий. Для отслеживания прохождения этапов команды получат маршрутный лист .

Каждый этап будет олицетворять один из городов-героев: Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Сталинград), Киев, Брестская крепость, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. На каждом этапе будут находиться по два организатора, следящие за правильностью выполнения задания. Между этапами каждую команду будет сопровождать отдельный организатор.

За прохождение каждого этапа команде будут начисляться баллы.

Все команды получат грамоты за участие, а победители – кубки и дипломы.

Приглашаются сборные команды, представляющие общеобразовательные учреждения Зеленограда, общественные организации. Для участия необходимо отправить заявку по электронной почте.

Организаторами мероприятия выступают студенческий совет НИУ МИЭТ и Культурный центр «Доброволец».

zelenogradnews.ru

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