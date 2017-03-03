Полуфинальные игры открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017
- Пятница, Март 3, 2017, 12:05
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9 и 10 марта в ДК МИЭТ пройдут полуфинальные игры третьего сезона «Сезон сюрпризов» открытой лиги «КВН-МИЭТ».
За путевку в финал будут бороться 9 команд, отобранных по итогам четвертьфинальных игр, которые прошли 1 и 2 декабря 2016 года.
3 марта зрители увидят выступления команд:
- «Иван да Марья» (РГСУ, Москва);
- «Мы» (РГСУ, Москва);
- «Мягонько» (Зеленоград);
- «Станция Динамо» (РЭУ имени Плеханова, Москва);
- «Мясной компот» (МИЭТ, Зеленоград).
4 марта выступят команды:
- «Улица Юности» (Зеленоград);
- сборная МИЭТ (МИЭТ, Зеленоград);
- «#мывтеме» (МГПУ, Москва);
- «Лето в столице» (РУДН, Москва).
Каждая игра будет состоять из трех конкурсов: приветствие, разминка с жюри и музыкальный номер.
Начало игр в 19:00. Вход свободный.
Организаторами игр выступают Зеленоградская лига «КВН-МИЭТ», НИУ «МИЭТ», Культурный центр «Доброволец». Генеральный партнер – группа компаний «Автосфера».
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