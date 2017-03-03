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Полуфинальные игры открытой лиги «КВН-МИЭТ» сезона 2017

9 и 10 марта в ДК МИЭТ пройдут полуфинальные игры третьего сезона «Сезон сюрпризов» открытой лиги «КВН-МИЭТ».

За путевку в финал будут бороться 9 команд, отобранных по итогам четвертьфинальных игр, которые прошли 1 и 2 декабря 2016 года.

3 марта зрители увидят выступления команд:

  • «Иван да Марья» (РГСУ, Москва);
  • «Мы» (РГСУ, Москва);
  • «Мягонько» (Зеленоград);
  • «Станция Динамо» (РЭУ имени Плеханова, Москва);
  • «Мясной компот» (МИЭТ, Зеленоград).

4 марта выступят команды:

  • «Улица Юности» (Зеленоград);
  • сборная МИЭТ (МИЭТ, Зеленоград);
  • «#мывтеме» (МГПУ, Москва);
  • «Лето в столице» (РУДН, Москва).

Каждая игра будет состоять из трех конкурсов: приветствие, разминка с жюри и музыкальный номер.

Начало игр в 19:00. Вход свободный.

Организаторами игр выступают Зеленоградская лига «КВН-МИЭТ», НИУ «МИЭТ», Культурный центр «Доброволец». Генеральный партнер – группа компаний «Автосфера».

zelenogradnews.ru


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