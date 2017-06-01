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Праздничное мероприятие «У лукоморья»

В день рождения «солнца русской поэзии», родоначальника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, на территории автогородка у корпуса 1002 пройдет праздничное мероприятие «У лукоморья», организованное Культурным центром «Доброволец».

В программе праздника анимация, викторины, загадки, пантомима, конкурс чтецов по произведениям А. С. Пушкина.

Начало мероприятия в 17:00.

zelenogradnews.ru


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