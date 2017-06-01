В день рождения «солнца русской поэзии», родоначальника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, на территории автогородка у корпуса 1002 пройдет праздничное мероприятие «У лукоморья», организованное Культурным центром «Доброволец».

В программе праздника анимация, викторины, загадки, пантомима, конкурс чтецов по произведениям А. С. Пушкина.

Начало мероприятия в 17:00.

zelenogradnews.ru

Еще по теме