Праздничный ретро-вечер «Тепло души», посвященный Дню Победы

7 мая в Культурном центре «Зеленоград» пройдет ретро-вечер, посвященном Дню Победы, на котором выступят «фронтовые концертные бригады», состоящие из артистов студий «Старый патефон» и «Зеленоградский бал».

С импровизированный сцены в фойе Культурного центра можно будет услышать песни военных и послевоенных лет в исполнении солистов вокального объединения «Старый патефон» и увидеть танцы 40-х годов в исполнении артистов студии исторических бальных танцев «Зеленоградский бал».

Также гости смогут сами научиться танцевать вальс и фокстрот на мастер-классе, который проведет организатор и распорядитель балов Культурного центра Виталий Митин.

Затем праздник продолжится танцевальной программой, во время которой будут звучать мелодии 30-90-х годов прошлого века.

Начало мероприятия в 18:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

Еще по теме