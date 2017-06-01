Праздник двора и акция «День России» в клубе «Силуэт»
- Четверг, Июнь 1, 2017, 11:42
- Досуг
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9 июня на территории клуба «Силуэт» (корпус 1432) пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню России.
Для гостей будет организована работа тематических площадок. Дети и взрослые смогут принять участие в творческих мастер-классах и викторинах, спортивных соревнованиях и эстафетах, конкурсе рисунков на асфальте и импровизированном конкурсе «Минута славы», где каждый сможет проявить себя и продемонстрировать свои таланты.
В рамках праздника также пройдет акция, в ходе которой всем участникам будут раздавать символические ленточки в цветах российского триколора.
Начало праздника в 15:00. Вход свободный.
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