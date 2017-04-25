Праздник двора «Память о героях»

5 мая на площадке у корпуса 1432 пройдет праздник, приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Творческие коллективы клуба «Силуэт» воссоздадут атмосферу военного времени, представив интерактивную программу. На площадке будут звучать песни военных лет, пройдут музыкальные викторины и конкурс рисунков на асфальте.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и посетить выставку фотографий, на которых запечатлены люди, прошедшие трудный путь к Великой Победе.

Завершится праздник концертной программой, которая будет составлена из военных танцев, стихов и сценок о войне.

Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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