Праздник двора «Память о героях»
- Вторник, Апрель 25, 2017, 23:52
- Досуг
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5 мая на площадке у корпуса 1432 пройдет праздник, приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Творческие коллективы клуба «Силуэт» воссоздадут атмосферу военного времени, представив интерактивную программу. На площадке будут звучать песни военных лет, пройдут музыкальные викторины и конкурс рисунков на асфальте.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и посетить выставку фотографий, на которых запечатлены люди, прошедшие трудный путь к Великой Победе.
Завершится праздник концертной программой, которая будет составлена из военных танцев, стихов и сценок о войне.
Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.
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