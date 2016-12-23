Премьера спектакля «Лёгкие люди» состоится в январе

27 и 28 января 2017 года в новом зале «Ведогонь-театра» состоится премьера отмененного в ноябре из-за болезни актера спектакля художественного руководителя театра Павла Курочкина по пьесе Михаила Дурненкова «Лёгкие люди».

В постановке задействованы Татьяна Мазур, Алексей Ермаков, Антон Васильев и Сергей Зайцев.

Для режиссёра Павла Курочкина в пьесе «Лёгкие люди» самое главное – это попытка увидеть в персонажах современных героев. Героев, которые, вопреки невыносимой лёгкости и поверхностности существования, способны на значимые поступки. Способны осознать внутреннюю ответственность. И, конечно, это попытка установить диалог с этим поколением, понять его нравственные метания и поиски.

– Кажется, что уже в названии пьесы Михаил Дурненков ставит диагноз своим героям – поколению перестройки, определяя их как «лёгких» людей. Но так ли уж легко им в действительности?

Что на самом деле скрывается за этой лёгкостью? – Привычка скользить по жизни, легко привязываясь и легко расставаясь. Привычка ни за что не цепляться, чтобы ни в коем случае не остановиться и не погрузиться на глубину. Кажущаяся лёгкость их жизни – лишь побочный эффект существования на поверхности. Но всё это только временная анестезия. Стоит оступиться, и тяжесть накатывает волной. Столкновение с реальностью неизбежно, как и неизбежна ответственность за своё существование и ответственность по отношению к миру.

Напомним, постановка пьесы «Лёгкие люди» – это не первое обращение «Ведогонь-театра» к современной драматургии. В предыдущем сезоне репертуар театра пополнили постановки пьес «Здесь живут люди» Атола Фугарда и «Урод» Мариуса фон Майенбурга.

zelenogradnews.ru