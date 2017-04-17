Проведение фестиваля «Эко-суббота» перенесено из-за погодных условий

В связи с неблагоприятными прогнозами метеорологов проведение зеленоградского фестиваля «Эко-суббота» перенесено на 29 апреля.

Как отмечают организаторы, основная часть программы праздника не изменится, но в расписание могут быть внесены частичные изменения.

Напомним, фестиваль «Эко-суббота» проходит в Зеленограде с 2015 года. В этом году мероприятие первоначально планировалось провести 22 апреля.

zelenogradnews.ru

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