Ретро-вечер «Тепло души» в честь Дня космонавтики

12 апреля в Культурном центре «Зеленоград» пройдет концерт в честь Дня космонавтики, в котором примут участие вокальное объединение «Старый патефон», театр танца «Сапфир» и ансамбль эстрадного танца «Галас».

Солистка вокального объединения «Старый патефон» Наталья Люмьер исполнит свою давнюю мечту и выступит на сцене с большой сольной программой «Мой мир». В ее исполнении прозвучат авторские композиции на музыку Сергея Романова, аранжировщика, композитора, хормейстера, руководителя вокальной студии КЦ «Зеленоград».

Кроме того, в концерте примут участие друзья певицы: Эдгар Князев, Александр Харламов из группы «Harley», Елена Бегина, Михаил Барцев и участники ансамбля «Сердца четырех».

После концерта в фойе Культурного центра начнется танцевальная программа.

Начало концертной программы в 18:30. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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