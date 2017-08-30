Семейный праздник «Снова в школу» в Озеропарке

30 августа на территории Озеропарка у Школьного озера пройдет праздник для жителей Зеленограда «Снова в школу», в рамках которого состоится вручение подарков ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомнить, с 1 по 25 августа с целью оказания помощи детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, многодетным семьям (в которых 5 и более детей школьного возраста), детям безработных родителей на базе Культурного центра «Доброволец» проходила акция «Соберём ребёнка в школу», в рамках которой были собраны новые канцелярские товары.

Праздник организован Культурным центром «Доброволец», ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоград и РООИ «Алые паруса».

Начало мероприятия в 13:00.

zelenogradnews.ru

Еще по теме