Школьники смогут бесплатно посещать Музей Зеленограда
- Пятница, Сентябрь 1, 2017, 21:11
- Досуг
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В рамках нового проекта «Музеи – детям» с 1 сентября московские школьники смогут посещать столичные музеи бесплатно. Всего в проекте задействовано
С организованными группами детей, классом, группой продленного дня сможет бесплатно пройти и сопровождающий.
Ожидается, что музейный досуг повысит образованность школьников, станет альтернативой компьютерным играм и смартфонам, а также защитит детей от влияния соцсетей.
Сегодня школьники составляют 25 процентов от общего количества посетителей музеев. В обычный день в музеи города приходят порядка 5.5 тысячи школьников, но в дни бесплатного посещения показатель увеличивается в пять раз.
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