Школьники смогут бесплатно посещать Музей Зеленограда

В рамках нового проекта «Музеи – детям» с 1 сентября московские школьники смогут посещать столичные музеи бесплатно. Всего в проекте задействовано 90 музеев , подведомственных Департаменту культуры г. Москвы.

С организованными группами детей, классом, группой продленного дня сможет бесплатно пройти и сопровождающий.

Ожидается, что музейный досуг повысит образованность школьников, станет альтернативой компьютерным играм и смартфонам, а также защитит детей от влияния соцсетей.

Сегодня школьники составляют 25 процентов от общего количества посетителей музеев. В обычный день в музеи города приходят порядка 5.5 тысячи школьников, но в дни бесплатного посещения показатель увеличивается в пять раз.

zelenogradnews.ru

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