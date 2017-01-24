Театр танца «Сапфир» принял участие в детском кинофестивале

С 13 по 15 января на трех площадках Сергиева Посада – кинотеатре «Космик», актовом зале Московской духовной академии и дворце культуры – прошел Международный фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем кино», в котором принял участие театр танца «Сапфир» Культурного центра «Зеленоград».

В рамках фестиваля гости смотрели и обсуждали игровые и мультипликационные ролики молодых авторов со всей страны, проходили мастер-классы по анимации, а актеры и режиссеры показывали самые интересные фильмы последних лет и раскрывали секреты их создания.

В первый день фестиваля воспитанники коллектива приняли участие в съемках двух кинопритч, которые прошли при поддержке именитых наставников, артистов и режиссеров большого кино.

Старшая и средняя группы театра танца «Сапфир» выступили на концерте с участием звезд эстрады и кино, который состоялся во второй день работы фестиваля. Вместе с группой «Сударушки», в состав которой входят мамы юных исполнительниц во главе с руководителем коллектива Надеждой Потаповой, они представили фрагмент календарно-обрядового праздника «Святки».

На закрытии фестиваля коллектив вместе с приглашенными гостями исполнил гимн международного фестиваля кинопритч «Мы сами снимаем кино».

Фотографии КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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