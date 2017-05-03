Третий сезон проекта «Моноспектакли на стуле» стартует 8 мая

8 мая в 15:00 на площадке у каскада фонтанов в парке Победы стартует третий сезон проекта «Моноспектакли на стуле», где выступят творческие коллективы Культурного центра «Зеленоград» и приглашенные гости, среди которых театр-студия «Барабан» и театр-студия «Контакт».

В первой части с 3-метрового стула-сцены прозвучат авторские произведения, стихотворения о войне и отрывки из фронтовых писем, а во второй – гости услышат песни и романсы на военную тематику.

Драматургическую основу постановки составят стихотворные подборки таких авторов, как Ольга Берггольц, Евгений Долматовский, Юлия Друнина, Сергей Наровчатов, а также документальные материалы – дневники довоенного и военного периодов и личные письма с фронта участников и очевидцев событий 1941-1945 годов.

Напомним, литературно-музыкальный проект «Моноспектакли на стуле» стартовал летом 2015 года. За два года стул-сцена перемещалась по парковым зонам и учреждениям Зеленограда и становилась альтернативной сценой для выступлений, где все желающие могли прочитать стихи, монологи из произведений и спеть песни под живой аккомпанемент.

zelenogradnews.ru

Еще по теме