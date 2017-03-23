Третий тематический образ финалисток конкурса «Мисс МИЭТ’17»
- Четверг, Март 23, 2017, 21:14
- Досуг, Фото
- Добавить комментарий
Завершающая фотосессия финалисток проекта «Мисс МИЭТ‘17» – свободная тема.
Ничто так не помогает раскрыть личность участниц, как фотосессия в свободном образе. Девушки сами выбирают, как именно отразить свое внутреннее настроение и продемонстрировать индивидуальность.
Напомним, финал конкурса красоты и талантов «Мисс МИЭТ’17» состоится 24 марта в ДК МИЭТ. Начало мероприятия в 19:00. Вход по пригласительным билетам.
Проект организован при поддержке КЦ «Доброволец».
Фотограф Григорий Мухортов
Фотографии предоставлены организаторами
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.