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Третий тематический образ финалисток конкурса «Мисс МИЭТ’17»

Завершающая фотосессия финалисток проекта «Мисс МИЭТ‘17» – свободная тема.

Ничто так не помогает раскрыть личность участниц, как фотосессия в свободном образе. Девушки сами выбирают, как именно отразить свое внутреннее настроение и продемонстрировать индивидуальность.

Напомним, финал конкурса красоты и талантов «Мисс МИЭТ’17» состоится 24 марта в ДК МИЭТ. Начало мероприятия в 19:00. Вход по пригласительным билетам.

Проект организован при поддержке КЦ «Доброволец».

Фотограф Григорий Мухортов

Фотографии предоставлены организаторами

zelenogradnews.ru


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