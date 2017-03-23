Третий тематический образ финалисток конкурса «Мисс МИЭТ’17»

Завершающая фотосессия финалисток проекта «Мисс МИЭТ‘17» – свободная тема.

Ничто так не помогает раскрыть личность участниц, как фотосессия в свободном образе. Девушки сами выбирают, как именно отразить свое внутреннее настроение и продемонстрировать индивидуальность.

Напомним, финал конкурса красоты и талантов «Мисс МИЭТ’17» состоится 24 марта в ДК МИЭТ. Начало мероприятия в 19:00. Вход по пригласительным билетам.

Проект организован при поддержке КЦ «Доброволец».

Алина Москвина (ЭУ-45) Татьяна Логинова (ЭКТ-21) Виктория Сапункова (ЭКТ-32) Мария Слабуха (П-13)

Валерия Бену (ИТС-15) Вероника Бабкина (ИТС-15) Алёна Чембулат (ЭУ-21) Ксения Никоненко (ЭУ-21)





Фотограф Григорий Мухортов

Фотографии предоставлены организаторами

zelenogradnews.ru

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