В «Доме лани» прошла экологическая экскурсия-квест

2 июня на территории вольерного комплекса «Дом лани» прошла экологическая экскурсия-квест «Знакомство с миром животных», организованная Культурным центром «Доброволец» совместно с зеленоградской дирекцией «Мосприроды».

Участники узнали об интересных фактах жизни обитателей вольерного комплекса – лани европейской, домашних птиц и кроликов, увидели забавные деревянные скульптуры, узнали о современных экологичных технологиях и альтернативных источниках энергии, работающих от солнечных батарей, познакомились с лекарственными и ароматическими растениями аптекарского огорода.

Кроме того, ребята приняли участие в квесте, успешное решение заданий которого зависело от внимательности во время экскурсии, наблюдательности, интереса к миру животных, умения проявить смекалку и эрудицию.

Дети тщательно обследовали территорию вольерного комплекса, отыскали деревянные фигуры птиц и зверей, обозначенных в заданиях квеста, изучили интерактивные стенды, вспомнили, чем можно, а чем нельзя кормить животных.

Все участники квеста справились с заданиями и получили призы от «Мосприроды».

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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