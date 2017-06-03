В «Доме лани» все лето будут работать экокружки для детей

Уже третий сезон в «Доме лани» (Никольский проезд) будут работать экологические кружки, организованные «Мосприродой», где юные зеленоградцы смогут найти занятия по интересам и активно, весело и с пользой провести время.

Лесная студия «Оленёнок» с программой эколого-биологической направленности познакомит юных исследователей с местной флорой и фауной, с особо охраняемыми природными территориями Москвы и экологией города. Ребята смогут принять участие в полевых практиках и экскурсиях, посвященных миру природы Москвы и Подмосковья. Кружок будет работать по вторникам с 11:00 до 14:00. Рекомендуемый возраст: от 6 до 12 лет.

Школа юного экскурсовода научит ребят 8-14 лет навыкам практической экскурсионной работы, познакомит с природными особенностями Зеленограда и интересными фактами по истории места. Кружок будет работать по средам с 11:00 до 14:00.

Экологический творческий кружок «ЭкоМастерилка» приглашает детей от 8 до 14 лет, любящих творить необычные поделки своими руками. Здесь ребята научатся работать с разными материалами и техниками декорирования, творчески преобразовывать привычные предметы и вторичные материалы в красивые эко-сувениры. Кружок будет работать по четвергам с 11:00 до 14:00.

Все занятия бесплатные. Необходима предварительная запись по телефону 8 (499) 735-55-56.

zelenogradnews.ru

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