В КЦ «Доброволец» прошел День открытых дверей
- Среда, Август 30, 2017, 11:14
- Досуг
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25 и 26 августа Культурный центр «Доброволец» распахнул свои двери для всех желающих и провел сетевую городскую акцию «День открытых дверей».
Сотрудники центра подробно рассказывали гостям о кружках, секциях и направлениях учреждения.
Все желающие могли стать участниками многочисленных мастер-классов, интерактивных зон, интеллектуальных и познавательных игр, а также проконсультироваться с преподавателем по курсу «Кройка и шитье».
Особое внимание привлек мастер-класс по робототехнике, где ребята паяли детали и узнавали интересные моменты в этом направлении.
В течение двух дней велась запись в кружки и секции Культурного центра «Доброволец».
Кроме того, в рамках Дня открытых дверей было презентовано новое направление: «Аэродизайн» базовый уровень.
Фотографии КЦ «Добвроволец»
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