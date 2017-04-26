В КЦ «Доброволец» прошла акция «Библионочь-2017»

22 апреля в Культурном центре «Доброволец» прошла акция «Библионочь-2017», направленная на популяризацию чтения и поддержку литературного процесса на основе разнообразных форм и методов.

Возле входа всех гостей встречал Арт-объект «Читальня» (стилизованная фотозона, организованная при поддержке зеленоградского мотоклуба «Z-Brothers» и группы компаний «Автосфера»), где гости могли сфотографироваться в ретро-библиотеке, а также взять понравившуюся книгу домой.

Торжественное открытие мероприятия прошло в актовом зале, любой желающий мог прочитать стихотворение. Открыла поэтическую страничку победитель городского литературного конкурса «Лоцманы книжных морей» и акции «Читаем Есенина», в рамках международного проекта «Страна читающая» Варвара Крамер стихотворением Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка»,а всего выступили 23 юных чтеца.

Анна Кочеткова и Алена Коробова спели свои любимые песни. Ведущей торжественного открытия стала многодетная мама Наталья Афанасьева.

Программа вечера прошла на нескольких площадках. Так, маленькие гости смогли принять участие в мастер-классах «Закладка для любимой книги» и «Книжка малышка», посмотреть мультфильмы, поиграть в настольные игры в игротеке с мимами из Творческого объединения «Карамельки».

Для ребят от 7 до 12 лет открыла двери «Читальня».

Центр помощи многодетным семьям «МногоМама Зеленоград» в лице двух многодетных мам Жанны Смолиной и Натальи Березиной провели путешествие в сказочный мир и познакомили всех с японской народной сказкой «Груша вверх, груша вниз», а также вспомнили русские народные сказки и поиграли в «Угадай слово».

Взрослых посетителей ожидало знакомство с историей происхождения и значение некоторых крылатых выражений, викторина по лингвистическим парадоксам и кроссворд «Мастер и Маргарита».

Весь вечер работало экокафе.

В завершение праздника в актовом зале прошло награждение юных чтецов Варвары Крамер, Виктории Афанасьевой и самой юной участницы Анастасии Ковалевой, а также исполнительниц песен Анны Кочетковой, Алены Коробовой.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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