В КЦ «Зеленоград» открылись выставки живописи и фотографий

До 29 июня в Культурном центре «Зеленоград» открыты две выставки живописи и фотографий.

Выставка фотографий из архива Андрея Добрынина под названием «Мы все родом из детства» приурочена ко Дню защиты детей. Более 100 работ рассказывают о повседневной жизни автора. На снимках запечатлены дети, знакомые и незнакомые, которые когда-либо встречались на пути фотохудожника.

Андрей Добрынин был доктором технических наук, писал научные работы, работал в МИЭТ, НИИ «Элпа», НИИ «Материаловедения». И почти всегда у него был с собой фотоаппарат, которым он старался запечатлеть увиденное, чтобы поделиться с другими.

Кроме того, посетители Культурного центра смогут увидеть выставку художницы из Подмосковья Аллы Беликовой. Она представляет более 100 живописных работ, созданных в разные годы: натюрморты, пейзажи, портреты, жанровую живопись.

Торжественное открытие экспозиций состоялось 27 мая. Выставки можно посетить ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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