В КЦ «Зеленоград» появился онлайн-кинотеатр от Tele2

С 5 августа на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» заработал мобильный онлайн-кинотеатр от компании Tele2, где зеленоградцы каждую неделю с четверга по воскресенье смогут бесплатно смотреть фильмы разных жанров в 4G-формате.

Гостей ждет уютное крытое пространство в 70 посадочных мест с большим экраном, удобными пуфами и пледами. Посетители смогут примерить на себя роли кинозвезд в специальной фотозоне, а абоненты Tele2 получат попкорн или напиток в подарок к просмотру кино.

Кинотеатр будет работать до середины сентября. В дни работы кинотеатра будет организовано пять сеансов: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. При этом зрители смогут самостоятельно выбрать, что они будут смотреть в один из сеансов. Для этого будет предложено просмотреть кино-трейлеры и отдать голос за понравившийся фильм. В результате зрительского голосования будет определена картина, которую покажет Tele2. Чтобы получить приглашение в кино, после голосования необходимо пройти простую регистрацию, выбрав день и время сеанса. Билет посетителю будет направлен на электронную почту или по SMS.

В списке кинолент представлены произведения разных жанров: мультфильмы, комедии, мелодрамы, ужасы и даже документальные фильмы. Контент предоставлен онлайн-кинотеатром ivi.

Полный список городов и адреса, где будут работать мобильные кинотеатры, а также расписание сеансов можно посмотреть на сайте компании.

zelenogradnews.ru

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