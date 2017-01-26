В КЦ «Зеленоград» пройдет встреча с яхтсменом Виктором Языковым

В рамках фестиваля науки и научного творчества 27 января в Культурном центре «Зеленоград» состоится встреча с участником многих регат и кругосветных гонок Виктором Языковым, который 10 раз пересекал Атлантический океан и три раза – Тихий.

Яхтсмен-одиночка расскажет о своих исследованиях и путешествиях, новых проектах и созданных им яхтах, подготовке к новой гонке и проведет мастер-класс о реализации человеческих возможностей в различных ситуациях при решении практических изобретательских задач в жизни.

Виктор Языков стал первым россиянином, успешно участвовавшим в трансатлантической гонке одиночек. В 1998 году он занял четвертое место в кругосветной гонке «Around Alone», во время которой сделал себе хирургическую операцию на локтевом суставе в открытом море.

Кроме того, Виктор Языков является яхтенным конструктором и строителем. Все свои плавания он совершал на яхтах, построенных самостоятельно по собственным проектам. Так его 40-футовая яхта «Ветер перемен» стала единственной лодкой под российским флагом, которая успешно завершила одиночную кругосветную гонку «Around Alone» в 1998–1999 годах.

В 2007 Виктор Языков спустил на воду яхту «Дочь ветра» с дистанционным управлением, на которой совершил уникальную кругосветку и прошел более 28 тысяч морских миль за 199 суток.

В 2018 году знаменитый российский путешественник планирует отправиться в кругосветное плавание на яхтах-монотипах без автопилотов, построенных по уникальной технологии.

Встреча начнется в 18:00 в фойе Культурного центра.

Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация .

zelenogradnews.ru