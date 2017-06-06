В КЦ «Зеленоград» стартует третий сезон проекта «Профессионалы – детям»

В рамках проекта «Профессионалы – детям» юные зеленоградцы знакомятся с разными профессиями современного общества.

Так, 9 июня дети познакомятся с нюансами и тонкостями профессии артиста дубляжа. Гостем проекта станет юный Саша Запорожец, 6-летний мастер озвучивания, звезда шоу «Лучше всех».

Мальчик расскажет о своем умении, с чего все начиналось и как происходит озвучивание и дубляж анимационных, художественных и рекламных проектов.

Участники мероприятия также увидят ролики с озвучкой Саши из шоу «Лучше всех», мультфильма «Лови волну-2» и викторины телеканала «Малыш».

Кроме того, юная знаменитость даст мастер-класс и покажет в действии как происходит озвучивание персонажей, а затем все желающие смогут попробовать свои силы в профессии актера дубляжа.

Начало мероприятия в 18:30 на летней веранде Культурного центра. Вход свободный.

zelenogradnews.ru