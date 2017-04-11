В Музее Зеленограда открывается выставка «Зеленоград – космосу»

Ежегодная выставка «Зеленоград – космосу» открывается в Выставочном зале Музея Зеленограда 12 апреля.

Гости увидят не только современные разработки зеленоградских предприятий, но и ретроэкспозицию, посвященную началу космической эпохи, Зеленограду 1960-х годов, которая расскажет о влиянии освоения космоса на повседневную жизнь.

Более 500 предметов раскроют такие темы, как: освоение космического пространства, влияние науки на современный быт, события 1960-х годов в стране и в Зеленограде.

Торжественное открытие состоится 14 апреля в 19:00. Вход свободный.

Выставка будет работать до 14 мая. Вход по билетам в музей.

В рамках выставки партнерами Музея Зеленограда выступили Музей космонавтики, Музей моды, Музей современной истории России, Музей игрушки и Музей спорта.

Напомним, в прошлые годы в рамках выставки для детей и подростков проходили бесплатные интерактивные лекции и встречи с известными людьми. Так, 27 апреля 2016 года в музее состоялась встреча школьников с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным, на которой он рассказал ребятам о том, как шел к осуществлению своей мечты и как складывается повседневная жизнь в отряде космонавтов.

zelenogradnews.ru

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