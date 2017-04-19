В Музее Зеленограда пройдет лекция «История Крюкова»
- Среда, Апрель 19, 2017, 15:40
- Досуг
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20 апреля в Музее Зеленограда пройдет лекция «История Крюкова: от деревни до железнодорожной станции», посвященная истории населенного пункта Крюково.
Упоминания о Крюкове, его владельцы, причины, по которым деревня прекратила своё существование – вот неполный перечень того, что связано с деревней и её историей. В середине XIX в. название Крюково получила железнодорожная станция, построенная недалеко от бывшей деревни.
Начало лекции в 19:00. Вход свободный.
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