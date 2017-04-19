20 апреля в Музее Зеленограда пройдет лекция «История Крюкова: от деревни до железнодорожной станции», посвященная истории населенного пункта Крюково.

Упоминания о Крюкове, его владельцы, причины, по которым деревня прекратила своё существование – вот неполный перечень того, что связано с деревней и её историей. В середине XIX в. название Крюково получила железнодорожная станция, построенная недалеко от бывшей деревни.

Начало лекции в 19:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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