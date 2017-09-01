В Озеропарке прошел праздник для детей и родителей «Снова в школу»

30 августа в Озеропарке у Школьного озера прошел праздник для детей и родителей «Снова в школу», организованный Культурным центром «Доброволец», ЦПМС «МногоМама» филиал Зеленоградский и РООИ «Алые паруса».

Для гостей состоялась праздничная концертная программа с участием детей.

Кроме того, на празднике были вручение подарки ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые были собраны в рамках проходившей с 1 по 25 августа на базе Культурного центра «Доброволец» акции «Соберём ребёнка в школу» с целью оказания помощи детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, многодетным семьям (в которых 5 и более детей школьного возраста), детям безработных родителей.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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