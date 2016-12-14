В торговых центрах пройдут новогодние акции КЦ «Зеленоград»

16 декабря на первом этаже торгово-развлекательного центра «Иридиум», расположенного на Крюковской площади, откроется приемная Деда Мороза и Снегурочки, где желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с новогодними волшебниками, рассказать им стихотворение, загадать желание, а также получить сладкий сюрприз и приглашение на новогодние представления в Культурном центре «Зеленоград». Приемная будет работать 16-18, 23-25 и 30 декабря с 16:00 до 19:00.

В этот же день в ТРЦ «Зеленопарк», который находится на 37-м километре Ленинградского шоссе, на площадке между зоной фуд-корта и гипермаркетом «Ашан», откроется дополнительная временная точка по продаже билетов на мероприятия КЦ «Зеленоград», где посетители смогут получить консультацию представителя Культурного центра и приобрести билеты на представления, спектакли, концерты и тематические вечера. Точка будет работать до 30 декабря с 16:00 до 21:00 в будни и с 11:00 до 21:00 в выходные.

Кроме того, 23 декабря в «Зеленопарке» состоится новогодний концерт творческих коллективов КЦ «Зеленоград», на котором танцевально-спортивный клуб «Весна», театр танца «Сапфир», творческая мастерская «Качели» и певица Маска представят зрителям вокальные, музыкальные и танцевальные номера. Начало концерта в 19:00.

zelenogradnews.ru

Еще по теме