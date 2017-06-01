В «Творческом лицее» прошел концерт «Весеннее настроение»

29 мая в «Творческом лицее» прошел отчетный концерт вокальной студии академического пения «Весеннее настроение».

Для гостей прозвучали арии из опер, популярные романсы и песни из кинофильмов 50-60-х годов в исполнении участников вокальной студии Нелли Семенкиной, Натальи Верга, Альбины Смирновой, Михаила Барцева, Дильнары Киселевой, Валентины Бончак, Вики Нестеровой, а также руководителя студии Элеоноры Сезневой.

Напомним, студия академического пения в «Творческом лицее» была открыта летом 2016 года. За год представители коллектива приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, Новому году и Дню Победы, прошедших на различных площадках Зеленограда, а также концерте ко Дню учителя, рождественском концерте и праздничном весеннем концерте, которые состоялись в «Творческом лицее».

zelenogradnews.ru

Еще по теме